La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia rifiuta la Premier, l’unico obiettivo è il rinnovo col Napoli.

Durante l’amichevole di ieri con la Spal, è spiccata una figura decisamente interessante a bordocampo. Trattasi del procuratore georgiano di Khvicha Kvaratskhelia. Dunque, questa sarà l’occasione giusta per De Laurentiis per cercare di riallacciare il discorso già avviato in primavera, ovvero quello del prolungamento di contratto fino al 2028, con opzione per il 2029.

Un altro dettaglio sarà quello del raddoppio dell’ingaggio, da (1,3 a 2,5 milioni netti) soprattutto dopo essere stato premiato come il migliore della Serie A. Non è difficile prevedere ulteriori attacchi dalla Premier League, ma se per ora il giocatore ha dato spazio solo al Napoli, è il momento giusto per definire il rinnovo.

