Kvaratskhelia: tra il flirt col Barcellona e rinnovo col Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Il club spagnolo vuole rinforzarsi per la prossima stagione, con Lamine Yamal a destra e al centro Lewandowski, per la fascia sinistra si pensa proprio al georgiano. È considerato un crack, e senza rinnovo del contratto, c’è predisposizione ad ascoltare progetti, e perché no, abbozzi di proposte. Intanto però il Napoli ha le idee chiare, il rinnovo di contratto non è assolutamente in discussione.

I quotidiani catalani, intanto, non hanno dubbi: Kvaratskhelia è tra i nomi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Nel casting è coinvolto anche il milanista Rafa Leao, e lo spagnolo dell’Athletic, Nico Williams, esploso durante l’ultimo europeo in Germania. Intanto Kvara è concentrato solo sugli impegni con la sua nazionale, che alle 18 scenderà in campo contro l’Ucraina a Tbilisi. Dopodiché volerà martedì a Olomouc per la sfida contro la Repubblica Ceca.

