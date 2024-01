Kvaratskhelia vuole archiviare il momento no, il Napoli si affida a lui

La Gazzetta dello Sport ha riportato un breve focus sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia e la sua voglia di riscatto.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha voglia di lasciarsi alle spalle il momento no avuto di recente.

Di seguito quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Aggrappati a Kvaratskhelia, alla sua fantasia, alla sua voglia di mettersi alle spalle l’inizio complicato e quegli errori sotto porta costati già diversi punti al Napoli. La missione è chiara: testa bassa, pedalare, tornare a vincere e a segnare. Orfani di Osimhen, il Napoli deve affidarsi al talento di Khvicha Kvaratskhelia per uscire dalla crisi, magari sperando in un colpo vincente da fuoriclasse per cancellare definitivamente il clamoroso gol sbagliato un mese fa qui a Torino, ma nell’altro stadio della città: dentro quel controllo sbagliato a tu per tu con Szczesny e a quel tiro sbilenco in curva contro la Juve, c’è la sintesi del periodo nero in cui è caduto il fuoriclasse georgiano, ormai bersaglio sistematico dei raddoppi e degli interventi duri dei suoi avversari.”

