Ultim’ora cessione Lozano, pronte visite mediche con il PSV: le cifre dell’affare

Calciomercato Napoli – Ultim’ora Lozano: pronte le visite mediche col PSV

Ultim’ora cessione Lozano – Come si apprende dalla versione on line del Corriere dello Sport, l’esterno destro del Napoli sosterrà domani le visite mediche a Eindhoven per diventare un nuovo giocatore del PSV. Affare da 15 milioni più bonus.

