La F1 aiuta l’Australia per l’emergenza incendi: asta benefica con cimeli dei piloti

La F1 si mobilita per l’allarme incendi in Australia. Il Paese è devastato dai roghi e il Circus vuole sostenere la terra dei canguri dove il prossimo 15 marzo incomincerà il Mondiale della massima categoria automobilistica col primo Gran Premio della stagione a Melbourne. La F1 ha infatti previsto un’asta benefica con i proventi che verranno indirizzati a quattro organizzazioni no profit: Croce Rossa Australia, Country Fire Authority Victoria, Fondazione per il rinnovamento rurale e regionale e Fondo australiano per il recupero della fauna selvatica e della natura del WWF.

All’asta verranno messi oggetti esclusivi dei piloti ed esperienze non monetizzabili. Spiccano guanti e scarpe usati da Daniel Ricciardo, le tute di Alexander Albon, Max Verstappen, Romain Grosjean, il casco di Kevin Magnussen ma anche incontri con Lewis Hamilton, Mattia Binotto, Verstpapen, Carlos Sainz e tanto altro ancora.

Foto: Lapresse