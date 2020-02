La fidanzata di Andrea Denver nel video mai mostrato dal GF Vip: “Ti amo da impazzire”

Tra i concorrenti più apprezzati nella casa del Grande Fratello Vip c’è Andrea Denver. Il modello ha dimostrato di essere ben voluto sia dal pubblico che dai suoi compagni d’avventura, eppure in quattordici puntate pochi sono state le sorprese che il Grande Fratello gli ha concesso, sebbene ad aspettarlo fuori dalle mura di Cinecittà ci sia la sua fidanzata, Anna Wolf, che ha deciso di pubblicare un video messaggio per il suo amato chiestole proprio dalla produzione del reality.

A rivelare questo retroscena è proprio la modella, che su Instagram pubblica un tenero messaggio al suo fidanzato cercando di rassicurarlo e di incoraggiarlo a viversi a pieno questa esperienza. Ciò che risulta strano, però, è il fatto che il video le sarebbe stato richiesto dalla produzione del reality show di Canale 5 già qualche settimana fa, però non è stato ancora mostrato al modello. Anna Wolf rivolgendosi al suo Denver lo rassicura dei suoi sentimenti, del supporto della famiglia e gli racconta come si sta svolgendo la sua vita ora che sono lontani, tra lavoro e famiglia:

Ciao Andrea, spero che tu stia bene e stia resistendo li. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, una cosa veramente bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia assolutamente che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti.

Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo!

Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo!