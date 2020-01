La fidanzata di Matteo Alessandroni che si è detto single al Gf Vip: “Doccia fredda, sta con me”

Una tegola rischia di abbattersi sul capo di Matteo Alessandroni, uno dei “super boys” del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa dichiarandosi single e pronto a corteggiare le Vip in gara, in realtà Matteo nasconderebbe a casa una fidanzata. Si tratta di Eleonora Gaspodini che, ferita dall’uomo che le avrebbe detto di amarla, ha deciso di vuotare il sacco in una Instagram story in cui accusa il compagno di avere mentito solo per guadagnare popolarità. Matteo Alessandroni è entrato nella Casa insieme a Jacopo Poponcini e Gianluca Irpino.

Il messaggio di Eleonora Gaspodini

Eleonora, giovane romana appassionata di cinema e televisione che ha lavorato anche per Rai Fiction, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in una Instagram story: “Ci ho riflettuto un po’ prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male. Ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo. Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla, se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda”. Ferita, Eleonora ha quindi fatto riferimento al caso del presunto fidanzamento con Carmen Di Pietro, che Matteo smentì attraverso Fanpage.it:

Già quest’estate ho affrontato un gossip di baso livello e ora con quest’ultima pagliacciata ho realmente capito che la persona con cui pensavo di poter costruire un futuro in realtà non era altro che un opportunista arrivista disposto a tutto pur di avere 10 minuti di notorietà.

Le prove del legame con Matteo Alessandroni

In rete è disponibile un’unica foto che mostra Matteo insieme a Eleonora, uno scatto che dimostra che i due si conoscono e sono stati insieme, pur senza datare con precisione il periodo. A provare che la relazione tra i due è recente, però, sono alcuni scatti comparsi sui profili Instagram di entrambi, che si sono fotografati negli stessi posti a Sharm El Sheik nel medesimo periodo, inizio gennaio 2020, e i like che i due si scambiano quotidianamente sui social.