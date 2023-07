Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

La FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr, il club aveva sondato anche Mario Rui

La FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr, è quanto si legge su Calcio&Finanza. Il club saudita nelle ultime ore aveva sondato Mario Rui.

La società è stata sanzionata dalla FIFA per il mancato pagamento di bonus in relazione all’acquisto di Musa dal Leicester. Ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi.

