La figlia di Alena Seredova si chiama Vivienne Charlotte, prima foto con bimba e Alessandro Nasi

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: il 19 maggio la showgirl ha partorito una bimba, la sua prima figlia dal compagno Alessandro Nasi. “Benvenuta principessa”, ha scritto semplicemente la Seredova sui suoi social, senza divulgare il nome della piccola. Lo ha fatto però il giorno dopo, mostrando il primo ritratto di famiglia che vede lei, Nasi e la piccola. La bimba è stata chiamata Vivienne Charlotte.

Il nome spifferato da Giorgio Chiellini

In realtà, il nome era già stato in parte divulgato per errore nelle stories Instagram della stessa Alena. Una di queste mostrava un grande mazzo di fiori ricevuto da Giorgio Chiellini e dalla moglie Carolina Bonistalli, con un biglietto in cui si leggeva parzialmente “Benvenuta Vivienne”. La coppia ha però scelto di dare alla bambina anche un secondo nome.