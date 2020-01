La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta

Jennifer, figlia di Bill Gates, sposerà il campione di equitazione Nayel Nassar. A confermarlo è stata la figlia del fondatore di Microsoft, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che documenta la proposta di matrimonio ricevuta. Lo scatto mostra il campione e la futura moglie inginocchiati sulla neve e, soprattutto, l’emozione che si è dipinta sul volto della studentessa di medicina 23enne immediatamente dopo aver ricevuto l’anello. Su Instagram, Jennifer ha scritto:

Nayel Nassar sei unico. Lo scorso fine settimana mi hai letteralmente fatto mancare la terra sotto i piedi, sorprendendomi nella location più significativa di una delle nostre numerosi passioni comuni. Non vedo l’ora di trascorrere il resto della nostra vita imparando, crescendo, ridendo e amando insieme. Un milione di volte sì.

La proposta di matrimonio di Nayel Nassar

Come Nassar, anche la figlia di Bill Gates è appassionata di equitazione. È stata proprio questa passione comune a farli conoscere. Subito dopo avere ricevuto il sì che cercava, il campione ha condiviso una foto della proposta di matrimonio sul suo profilo Instagram, confermando che avrebbe sposato la giovanissima fidanzata. “Ha detto sì” ha scritto emozionato:

In questo momento mi sento l’uomo più fortunato (e più felice) del mondo. Jenn sei tutto ciò che avrei potuto immaginare… e molto di più. Non vedo l’ora di continuare a crescere insieme in questo viaggio chiamato vita e non riesco semplicemente più a immaginare me stesso senza di te. Ti amo più di quanto tu possa immaginare e ti ringrazio per rendere ogni giorno un sogno. È per sempre!

Chi è Nayel Nasar

Il compagno e futuro marito della figlia del fondatore di Microsoft è un atleta 28enne, campione di equitazione. Nato a Chicago da genitori egiziani, è cresciuto in Kuwait. Campione di equitazione tra i più premiati, gareggerà alle Olimpiadi 2020. Ha cominciato ad allenarsi quando aveva solo 5 anni. La Federazione internazionale degli sport equestri lo classifica come il 41esimo sportivo più forte al mondo. Come la compagna, anche lui ha frequentato la Stanford University, laureandosi in Economia nel 2013.