La figlia di Fabio Cannavaro è Martina, la festa stile “party sul ghiaccio” per i suoi 18 anni

Si chiama Martina e ha appena compiuto 18 anni la primogenita di Fabio Cannavaro e della moglie Daniela. In occasione del suo 18esimo compleanno, il calciatore ha presentato la figlia sui social network, postando in rete una foto in cui si baciano affettuosamente. Per la giovane partenopea i genitori hanno organizzato una festa in stile “Ice Party” all’interno di una nota discoteca napoletana. Al party a tema dalla scenografia di grande effetto, Martina ha presenziato vestita nei toni del ghiaccio. A festeggiarla c’erano l’ex calciatore, la storica moglie e il fratellino Andrea di 15 anni.

Martina Cannavaro è fidanzata con Achille Tagliamonte

Nonostante la giovanissima età, Martina è fidanzata da tempo con Achille Tagliamonte, figlio 19enne dei proprietari del “Rigatoni” di Formentera. Si divide tra Napoli e Palma di Maiorca, dove lavora per l’attività di famiglia, ed è proprietario di un lussuoso bed and breakfast sito a Napoli. Achille e Martina stanno insieme da circa un anno.

Fabio Cannavaro allenatore in Cina

Ex difensore di Napoli e Juventus, campione del mondo nel 2006 con l’Italia, Fabio Cannavaro si è trasferito in Cina per allenare il Guangzhou Evergrande, squadra che ha vinto il campionato cinese nel 2019. L’anno prima, con uno stipendio di 12 milioni di euro l’anno, si piazzò in cima alla lista degli allenatore più pagati della Chinese Super League, il quarto nel mondo dietro a Marcello Lippi, Pep Guardiola e José Mourinho. Nel corso di una recente intervista, il campione non ha nascosto il desiderio di tornare in Italia dove vivono la moglie e i suoi figli:

Ho un contratto per altri tre anni. Io sto facendo la gavetta in Cina. L’obiettivo primario è far crescere i giovani, ma poi se qualcosa va male vieni messo in discussione, per questo l’obiettivo è vincere tutto. Un giorno mi piacerebbe allenare in Italia, ma vedo tanti miei ex compagni che non hanno vita facile.