La figlia di Valerio Staffelli si sposa, Rebecca a nozze con Alessandro Basile

“Ho detto sì”: con la ormai inflazionatissima formula dei vip per annunciare le proprie nozze sui social, Rebecca Staffelli ha mostrato l’anello di fidanzamento ricevuto da Alessandro Basile. Dunque, si sposa la figlia di Valerio Staffelli, lo storico inviato del Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia. Lei e l’ex corteggiatore di Uomini e donne stanno insieme dal 2018. Tanti i commenti di congratulazioni da parte di personaggi del mondo televisivo e social, come Juliana Moreira, Mary Falconieri, Giulio Raselli, Gianmarco Valenza, Pietro Tartaglione e Vittoria Deganello.

Chi è Rebecca Staffelli

Non è chiaro quando avverranno le nozze tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, anche perché lei è ancora giovanissima: la figlia di Staffelli e di Matilde Zarcone (ex showgirl) ha soltanto 21 anni. Già valletta nel programma Calciomercato di 7 Gold e opinionista a Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha condotto Colpo di tacchi, programma di La5 dedicato al lato gossip dei Mondiali di calcio 2018. Ha inoltre un popolare canale YouTube dedicato alla moda e su Instagram è un’influencer da 116mila follower. Ha un fratello di 3 anni più grande, Riccardo.

Chi è Alessandro Basile

Classe 1983, Alessandro Basile viene da Taranto, ha studiato marketing e fashion management e in passato a lavorato a Londra per la stilista Stella McCarthy. Ha partecipato nel 2015 come corteggiatore a Uomini e Donne, dove è stato conteso tra Rossella Intellicato e Ludovica Valli. La sua avventura nel dating show è durata poco e successivamente Alessanro ha avuto una breve liason con un altro ex volto della trasmissione, Laura Molina. Curiosamente, è molto amico di Francesco Monte, che Striscia la notizia prese di mira per la questione dei presunti spinelli all’Isola dei Famosi.