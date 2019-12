La foodblogger Benedetta Rossi vittima dei ladri: “Credo siano miei fan su Instagram”

Brutto Natale per Benedetta Rossi, foodblogger molto nota in rete grazie al suo format web Fatto in casa da Benedetta. Come ha spiegato lei stessa su Instagram, nella casa in cui vive con il marito Marco sono penetrati i ladri. L’amara sorpresa li ha costretti a rincasare di corsa mentre erano a cena dalla zia di lei.

Siamo andati da zia Giulietta, abbiamo pubblicato una story di noi a tavola e tempo 5-6 minuti ci è suonato l’allarme a casa. Cari ladri, a casa nostra non ci stanno né gioielli né soldi né cassaforti. Grazie per averci rovinato la serata.

Paura per il cane Nuvola

Fortunatamente, i ladri non hanno rubato nulla, grazie all’arrivo tempestivo dei padroni di casa, che hanno già sporto denuncia. Le indagini dei carabinieri si stanno orientando intorno ai ladruncoli della zona. Come ha spiegato Marco, la preoccupazione si è rivolta soprattutto al loro cane: “Temevamo per Nuvola, ma non gli hanno fatto niente. Ha una mobilità limitata e non ci vede bene. A casa nostra non troverete niente, tranne un paio di macchine fotografiche che ora porterò via. Sono entrati anche dai vicini che non ci sono mai, hanno portato via solo la tv. Da noi neanche quella perché non hanno fatto in tempo”. La coppia ha anche pubblicato le immagini immortalate dalle telecamere (che preferiamo non pubblicare per questioni di privacy), nelle quali si vede un individuo con passamontagna aggirarsi nell’abitazione. La teoria di Benedetta è ben precisa: a suo parere, i topi d’appartamento sarebbero penetrati dopo aver visto le stories che la mostravano a casa della zia e sarebbero pertanto suoi follower su Instagram.

Chi è Benedetta Rossi

Titolare di un agriturismo in provincia di Fermo, nelle Marche, Benedetta Rossi ha avviato nel 2011 un’attività di food blogger sul web. “Fatto in casa da Benedetta” costa di un canale youtube, di una pagina Instagram che ha quasi 2 milioni di follower e di una pagina Facebook. Dal 2016, la Rossi ha anche pubblicato una serie di libri di cucina.