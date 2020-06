La foto di Alessandra Celentano prima di Amici Speciali fa impazzire i fan: “Si fa quel che si può”

Le esibizioni di Michele Bravi e Irama, il monologo su George Floyd e la vittoria di quest’ultimo, le corse di Stash, ma Amici Speciali ha avuto anche un’anteprima divertente e naturale di cui è stata protagonista Alessandra Celentano, coreografa, ex ballerina e da anni insegnante, ma soprattutto personaggio imprescindibile, di Amici. Sempre in grado di pungere studenti della scuola e pubblico, Alessandra Celentano si è ritagliata un ruolo importante all’interno della trasmissione di Maria De Filippi che da anni seleziona cantanti e ballerini che tentano di farsi strada nel mondo del professionismo. Un ruolo che l’ha portata a scontri con la presentatrice, polemiche con studenti e publico, appunto, ma anche momenti divertenti, come quello a cui si è prestata prima di andare in onda ieri sera.

I preparativi di Alessandra Celentano

La giudice, infatti, ha voluto condividere coi suoi fan, sulla sua pagina Instagram una foto che la ritraeva in fase di preparazione per la serata finale. Nessuna pettinatura tv, ma una foto che la ritrae in primo piano, con i capelli raccolti all’indietro, maschera del viso applicata, occhiali con montatura celeste e nessun trucco e parrucco pre trasmissione: “Preparativi… si fa quel che si può!” ha scritto con qualche hashtag tra cui “cura del corpo”. Un post che ha raccolto tantissimi commenti e feedback, compreso quello di una divertita Anna Pettinelli, altra protagonista della trasmissione che le ha commentato: “Sei pazza!! Totalmente pazza”.

I commenti: Sei fantastica

Un messaggio, in fondo, in linea con gli oltre 150 commenti arrivati alla foto: “Bellissima”, “Sei un mito”, “Fantastica”, “Ti adoro” era il tono dei commenti che hanno accompagnato questa foto. Un trionfo per Alessandra Celentano, quindi, che qualche settimana si lasciò andare a un bel commento sui ragazzi che stavano gareggiando e sull’importanza della trasmissione: “É emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso. Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire! Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!”.