La foto di Sabrina Salerno in maglietta bagnata fa impazzire i fan: “Chi non ha fatto zoom mente”

Passano gli anni ma Sabrina Salerno è ancora una delle icone di bellezza dello spettacolo italiano, un vero e proprio sex symbol che nell’immaginario di più generazioni difficilmente può essere sostituito. Nonostante il suo periodo di notorietà e di assidua presenza nel mondo dello spettacolo risalga agli Anni Ottanta e Novanta, sui social network la cantante e attrice gode di un seguito notevole e i suoi fan non esitano a commentare le foto che pubblica con costanza sul suo profilo Instagram, in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Anche l’ultimo scatto non è passato inosservato e i commenti degli ammiratori si sono palesati in pochissimo tempo.

La foto che ha fatto impazzire i fan

Un ritratto in bianco e nero di Sabrina Salerno che con lo sguardo seducente e la maglietta bianca bagnata, sembra voler catturare l’attenzione di chi la sta guardando. Questa l’ultima foto pubblicata dalla diva che ha ricevuto i commenti più disparati e anche piuttosto espliciti. Se gli apprezzamenti più blandi dal sei bellissima a meravigliosa e via discorrendo non mancano, spuntano anche certe esclamazioni ancor più dirette, qualcuno infatti scrive: “Chi dice di non aver fatto zoom è un bugiardo”. Scorrendo la lunga sfilza di commenti se ne trovano diversi di questo genere che attestano quanto sia ancora un’icona la cantante di “Boys boys boys”.

Una delle donne al Festival di Sanremo

Anche nella sua ultima apparizione televisiva al Festival di Sanremo, dove è stata invitata da Amadeus, la cantante ha esibito il suo fisico mozzafiato, da far invidia ad una ventenne pur avendo lei già compiuto 50 anni. Sul palco dell’Ariston è stata raggiunta da una pioggia di complimenti e di ammirazione per un’artista che è stata apprezzata non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per il successo riscosso con la sua musica che l’ha portata anche oltre i confini dell’Italia.