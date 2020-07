La Gazzetta Dello Sport esalta il Napoli: “Sa solo vincere”

La Gazzetta esalta il Napoli: “Sa solo vincere”

Vittoria anche contro la Roma per il Napoli, ieri sera, al termine di una bella partita, condotta con saggezza, decisa da Insigne. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia così la squadra di Gattuso: “Il Napoli agguanta la Roma al quinto posto battendola con un capolavoro made in Insigne, il classico tiro a giro che beffa Pau Lopez, che fin lì aveva tenuto in piedi la squadra con una serie di ottime parate. Continua la cavalcata della banda Gattuso, interrotta soltanto dalla super Atalanta.

Aveva ragione Rino ad arrabbiarsi dopo Bergamo. Con un successo nello scontro diretto avrebbe potuto davvero pensare a un posto in Champions perché questo è un Napoli che sa solo vincere: nelle ultime sette partite, 18 punti”.

