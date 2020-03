La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

La Gazzetta dello Sport punge il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla questione delle multe, collegandola alla beneficenza.

La rosea sottolinea come il mondo dello sport sia particolarmente sensibile all’emergenza epidemiologica che sta attraversando il Paese mettendo in evidenza come da Adl, fino a prova contraria, non ci siano state iniziative. Anzi, il patron azzurro è sempre più intenzionato a procedere sul fronte multe a seguito dell’ammutinamento della squadra al termine di Napoli-Salisburgo:

“Nel club azzurro non si riesce a trovare alcuna mediazione per chiudere la vicenda, De Laurentiis chiese multe pesantissime che ancora sono lì sospese. Magari quei due milioni e passa richiesti ai giocatori, con un accordo sarebbero potuti finire in beneficenza, con un applauso a tutti e una chiusura dignitosa di una brutta pagina, senza cancellare le responsabilità. Ma siccome il presidente ha intenzione di andare oltre, con una causa civile per danni di immagine, ecco che ogni transazione diventa impossibile”

