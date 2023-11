La Gazzetta dello Sport – La gestione di Lindstrom da parte di Garcia resta un mistero.

L’edizione odierna del quotidiano ha posto l’attenzione sulla gestione di Jesper Lindstrom da parte di Rudi Garcia: “Del resto parliamo dell’investimento più importante dei campioni d’Italia: 25 milioni di euro. E De Laurentiis si aspetta che presto cominci a rendere anche lui come nelle attese. Ma bisognerà capire che cosa ha in mente Garcia per mettere a frutto un talento importante.

Sabato Lindstrom potrebbe trovare un po’ di spazio, ma probabilmente la “sua” partita potrà essere quella di mercoledì prossimo al Maradona contro l’Union Berlino, contro il quale ha già fatto gol nella passata stagione di Bundesliga con l’Eintracht. Il danese ha tatuato un sorriso: speriamo di rivederlo presto sul suo viso”.

