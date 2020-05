La gravidanza di Sara Affi Fella procede a gonfie vele: “Hai già cambiato le nostre vite”

La mano di Francesco Fedato, il calciatore attaccante del Gozzano suo compagno, sul pancino per un mondo di coccole al nascituro. Questa è la fotografia esatta del momento di Sara Affi Fella, una istantanea in video condivisa sul suo profilo ufficiale Instagram. La ex tronista di “Uomini e Donne” si trova ormai verso la ventunesima settimana di gravidanza, una fase fondamentale per ogni donna incinta. È questo, infatti, il periodo in cui ci si sottopone all’ecografia morfologica, una visita importante che mostra lo stato di salute, l’anatomia e la formazione del nascituro. Gli esami sono andati benissimo.

Le parole di Sara Affi Fella

La ex tronista di Uomini e Donne non ha trattenuto la gioia, spiegando di aver pianto dall’emozione: “Mi è venuto da piangere”. Sara Affi Fella ha spiegato che la morfologica è andata bene attraverso una serie di Instagram Stories. In una di queste, la ex tronista ha rivelato di aver visto per la prima volta il volto del nascituro:

Ero troppo contenta anche perché abbiamo visto per la prima volta il suo visino. Si è trattato di un esame un po’ particolare perché si controllano tutte le strutture, si fanno tutte le misurazioni e si guardano gli organi. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui.

Sara Affi Fella e il desiderio di avere un bambino

Sara Affi Fella aveva già spiegato di aver tanto cercato questo figlio con Francesco Fedato: “Da quel giorno sono rinata”. Lo ha raccontato proprio su Instagram, pubblicando il video che documenta quel test di gravidanza fatto di fronte ai primi sospetti. Dopo mesi difficili, Sara Affi Fella ha potuto gridare al mondo di essere finalmente tornata a nuova vita: “Quel giorno sono rinata. Non importava più nulla, c’eri solo tu nei nostri pensieri”.