La Juventus di corto muso batte la Roma e si avvicina all’Inter

La Juventus vince 1-0 contro la Roma.

La Juventus non manca l’occasione e, grazie alla vittoria contro la Roma, va a -2 dall’Inter capolista.

I bianconeri ospitano a Torino la Roma di Mourinho con l’intento di vincere, ma a partire forte sono i giallorossi che al 4′ di gioco spaventano la formazione di Allegri dagli sviluppi di un calcio d’angolo con un palo colpito da Bryan Cristante. La Juventus reagisce ed al 12′ è Vlahovic a suonare la carica. Il serbo entra in area e scarica il tiro col destro che però finisce largo. Le squadre lottano ma è ancora la Juventus a fare gioco ed al 19′ è ancora Vlahovic a rendersi pericoloso. L’attaccante riceve palla in area, aggira la marcatura di Llorente e colpisce col mancino, decisiva la respinta di Mancini in scivolata a negare la gioia al serbo. La Roma reagisce e riesce ad arrivare sul fondo con Kristensen che gioca il pallone a Dybala che di prima intenzione prova il tiro d’esterno mancino, ma finisce fuori di millimetri. L’occasione più grande del primo tempo però è della Juventus. La palla arriva sui piedi Kostic, dagli sviluppi di una rimessa laterale, che da dentro l’area calcia col mancino trovando però il salvataggio provvidenziale di Ndika si testa sulla linea. Il primo tempo finisce col punteggio di 0-0. La Juventus inizia il secondo tempo fortissimo riuscendo a trovare subito il gol del vantaggio con Rabiot. Kostic recupera il pallone, serve Vlahovic in area che di tacco fa l’assist decisivo per il compagno francese che, solo davanti a Rui Patricio, non sbaglia e porta i bianconeri sul punteggio di 1-0. La Roma prova a reagire subito, ma la difesa della Juventus è durissima da scardinare. La Juventus attende e affonda in contropiede. All’84’ è il neo entrato Chiesa a creare scompiglio scappando sulla fascia in contropiede e servendo McKenny in mezzo all’area che, a botta sicura, trova la grande risposta di Rui Patricio. I bianconeri continuano ad attaccare e riescono anche a trovare il gol del 2-0 all’88’ con Federico Chiesa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La partita finisce dopo 6′ di recupero col punteggio di 1-0. Allegri sorride e si avvicina sempre di più all’Inter.

Tabellino

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (90+6′ Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (75′ Iling-Junior); Yildiz (66′ Chiesa), Vlahovic (76′ Milik). Allenatore: Allegri. Roma: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (74′ El Shaarawy), Bove (64′ Pellegrini) , Zalewski (80′ Azmoun); Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Ammonizioni: Paredes (ROM), Locatelli (JUV)

Maurizio Rasa