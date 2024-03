La Lazio pensa a Gattuso, nel mirino anche Zaniolo

La Lazio starebbe pensando a Gennaro Gattuso dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, ma anche a Nicolò Zaniolo.

Sono recenti le dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico della Lazio ed il club starebbe pensando a Gennaro Gattuso come suo sostituto. Non solo: Claudio Lotito vorrebbe anche l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo, attualmente all’Aston Villa.

Di seguito le parole di Tuttomercatoweb in merito:

“Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio. Un fulmine a ciel sereno, ma l’addio si sarebbe consumato comunque a fine stagione. La panchina al momento è stata affidata al vice Martusciello ma non sono esclusi colpi di scena da qui a fine campionato. Dipenderà dai risultati. E per il futuro i biancocelesti pensano a Gennaro Gattuso. Il profilo dell’ex allenatore di Napoli e Marsiglia è da tenere in considerazione per la Lazio del futuro. Il presidente biancoceleste si muove anche in chiave mercato. Claudio Lotito vuole Nicolò Zaniolo che a fine anno tornerà al Galatasaray dopo l’esperienza all’Aston Villa. Il numero uno del club ha individuato in Zaniolo il profilo ideale per rinforzare la Lazio in vista della prossima stagione.”

