La Lazio recupera Castellanos per la sfida contro il Napoli

Buone notizie in casa Lazio: Valentin Castellanos sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Napoli.

La Lazio di Maurizio Sarri recupera l’attaccante Valentin Castellanos per la sfida contro il Napoli che avverrà domenica 28 gennaio. Il club biancoceleste dunque dovrà fare a meno solo di tre giocatori: Mattia Zaccagni, Ciro Immobile e Patric.

Di seguito le ultime in casa biancoceleste riportate da Il Messaggero:

“Il cammino verso la sfida col Napoli procede a suon di prove tattiche. Ieri pomeriggio la Lazio è entrata nel vivo della preparazione al match con i campani subito con una buona notizia: Rovella si è allenato in gruppo. Confermate le buone sensazioni di mercoledì, quando il regista era stato semplicemente gestito nella seconda seduta di giornata. Con l’ex Juve recuperato, col Napoli restaranno ai box solamente in tre, ovvero gli squalificati Immobile e Zaccagni e l’infortunato Patric. In attesa del penultimo allenamento tattico della settimana, la Lazio domenica scenderà in campo col solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà Provedel. In difesa Gila, Romagnoli e Marusic procedono verso una maglia, mentre il quarto slot sarà occupato da uno tra Lazzari e Pellegrini. Sulla linea mediana tutto sembra portare il ritorno di Luis Alberto dal 1′ nel terzetto con Rovella e Guendouzi. Davanti infine Castellanos scalpita per giocare titolare. Col Taty al centro del tridente Isaksen è destinato alla fascia destra e di conseguenza Felipe Anderson si dirotterà a sinistra.”

