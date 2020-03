La madre di Antonio Zequila: “Adriana Volpe chiese a mio figlio di non parlare del loro passato”

Carmela, madre di Antonio Zequila, racconta al settimanale Chi di avere assistito a una telefonata tra il figlio e Adriana Volpe nel 2005. Zequila si preparava a partire per l’Isola dei famosi e Adriana, all’epoca conduttrice Rai, gli avrebbe telefonato per chiedergli di non parlare del loro passato comune durante la partecipazione al reality show. La madre di Antonino è sicura che il figlio non stia mentendo a proposito del rapporto con la coinquilina:

Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare […] Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo! Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro. Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?