La madre di Francesca Manzini in ospedale per un intervento, la conduttrice: “È fuori pericolo”

Una foto postata da Francesca Manzini su Instagram ha scatenato la preoccupazione di fan e addetti ai lavori. Nello scatto la conduttrice di Striscia la notizia posa accanto alla madre e, come lei, incrocia le dita e le mostra alla fotocamera. Nella didascalia scrive solo: “Forza mamma!”. Non ha aggiunto altri dettagli la Manzini, salvo limitarsi a specificare in risposta al commento di una follower preoccupata che “non è covid, tranquilli tutti. Solo un po’ di sostegno per mamma Gabry!”.

La mamma di Francesca Manzini ha subito un intervento

Raggiunta da Fanpage.it, Francesca Manzini ha chiarito che la madre ha subito un intervento e ha specificato che la donna, Gabriella, è “fuori pericolo”. La foto scattata con la figlia sarebbe servita solo a dare alla madre un po’ di sostegno, nulla di più. Niente di particolarmente preoccupante, comunque: la madre della conduttrice di Striscia la notizia sta bene.

Francesca Manzini volto di Striscia la notizia

Francesca Manzini, apprezzatissima attrice e imitatrice, è uno dei talenti sul quale Mediaset pare voler puntare in vista delle nuove stagioni televisive. Lo dimostra la sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebrities, il talent show condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Francesca, candidatasi per il canto e per la danza, ha conquistato pubblico e critica, dimostrando di possedere notevoli doti artistiche oltre a quelle già note da imitatrice. A distanza di qualche mese da quel momento, Antonio Ricci l’ha voluta dietro il bancone di Striscia la notizia, un incarico prestigioso che ha celebrato la sua preparazione. Già imitatrice per il tg satirico di Canale5, ha condotto il format per una settimana al fianco di Gerry Scotti. Ottimi gli ascolti realizzati, indice del palese gradimento del pubblico nei confronti della talentuosa imitatrice.