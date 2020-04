La mamma di Diletta Leotta da giovane, una foto dimostra quanto Ofelia somigliava alla figlia

Diletta Leotta ha ereditato la bellezza dalla madre. Lo dimostra uno scatto postato su Instagram dalla conduttrice di DAZN. È una foto del 1986 e mostra mamma Ofelia Castorina mentre prende il sole su una barca. È ritratta di spalle, ma anche così la somiglianza con la figlia è evidente. Le spalle dritte, la vita stretta e i fianchi generosi ricordano quelli di Diletta, quelle misure che da anni stregano il pubblico maschile.

Ofelia Castorina è la madre di Diletta Leotta

Ofelia Castorina è la madre di Diletta Leotta e di tre dei suoi fratelli. Un’altra sorella, Ambra, è nata da una precedente relazione del padre. Fu proprio la conduttrice a raccontare a GQ che i suoi genitori si erano conosciuti quando erano entrambi sposati: “Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale”.

Il legame con Daniele Scardina

Da circa un anno Diletta ha ritrovato l’amore al fianco di Daniele Scardina, il pugile meglio conosciuto come King Toretto. La conduttrice ha incontrato l’atleta dopo avere concluso la relazione con l’ex compagno, il manager Matteo Mammì. Proprio con Diletta, Daniele sta trascorrendo la quarantena a Milano. Il pugile vive e si allena a Miami, dove la Leotta è stata in più occasioni quest’anno per avere la possibilità di conoscere da vicino la vita del campione. La loro relazione, iniziata con tutte le precauzioni del caso, è diventata rapidamente importante. Daniele avrebbe già conosciuto la famiglia di Diletta, alla quale la conduttrice è profondamente legata.