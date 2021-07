La «mano de Dios» 35 anni fa: la storia scritta da Maradona

Era il 22 giugno 1986 quando si disputava nello stadio Azteca di Città del Messico il quarto di finale dei mondiali tra Argentina e Inghilterra. Tutti coloro che piazzarono una scommessa quel giorno, probabilmente vinsero con semplicità: i favoriti erano in assoluto gli argentini con Maradona. Ma non sempre è così facile capire come agire quando si tratta di scommesse e casinò online. Per questo esistono portali come Casinoitaliani.it progettati per supportare tutti i giocatori nella scelta dei migliori siti di gioco online, anche nel caso in cui il portale offra sia scommesse sportive che slot machine e roulette. I giocatori possono così vincere con la propria squadra non solo attraverso l’orgoglio del tifoso, ma anche con una vincita in denaro.

La mano de dios

Quella partita dei mondiali è letteralmente un pezzo di storia del calcio, così importante da essere uno dei pilastri della carriera di Maradona. Quel gol di mano non individuato dall’arbitro permise al Pibe de Oro di mostrarsi in tutta la sua energia. Le sue parole a proposito furono: “Il gol? Un po’ con la testa di Maradona e un altro po’ con la mano di Dio”. Quattro minuti più tardi i tifosi hanno potuto assistere ad una serpentina da centrocampo alla porta, azione che viene definita come “il gol del secolo” dalla Fifa.

L’eredità di Maradona

Questo è solo uno dei centinaia di esempi che si possono fare per parlare della grandiosità del numero 10. Dopo la sua morte nel novembre 2020, non smettono di essere organizzati e messi in atto omaggi e commemorazioni all’indimenticabile calciatore. Questo mese all’apertura della partita di Copa America tra Cile e Argentina è stato mostrato un video da brividi in omaggio a Maradona, per ripercorrere la sua carriera e le sue conquiste, tra cui anche quel gol del ‘86.

Ma questo non è l’unico esempio, perché gli omaggi al Pibe non sono soltanto legati ai grandi eventi e ai tornei internazionali. Infatti, proprio in occasione del 35° anniversario di Argentina Inghilterra, la band napoletana Foja ha pubblicato il video della loro canzone La «Mano de D10S». Questa è la versione napoletana sia per parole che per sonorità della canzone omonima inserita nel documentario dedicato a Maradona nel 2008. Anche Alejandro Romero, l’autore della versione originale, si è unito al progetto cantando una delle strofe. L’intero ricavato del progetto sarà devoluto ai ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida (Napoli), con l’intento di acquistare attrezzature sportive e musicali da mettere a disposizione per i ragazzi. Ecco il video.

La maglietta da 2 milioni

Esistono molti altri modi per commemorare e ricordare il grande Maradona, e tra questi c’è sicuramente la raccolta di cimeli e memorabilia. Ad esempio la maglietta di quella partita dei mondiali di 35 anni fa, appartiene ora a Steve Hodge, il mediano inglese che scambiò a fine partita la sua con la numero 10. Nonostante aver ricevuto offerte fino a 2 milioni di dollari, Hodge ha donato la maglietta al Museo del Football di Manchester, luogo in cui è esposta e probabilmente rimarrà per molti anni.