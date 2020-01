La moglie di Pio D’Antini: “Giulia Salemi si è allontanata, non fui io a presentare l’altra a Monte”

Sarebbe stato un equivoco dai disastrosi risvolti romantici a determinare l’allontanamento di Giulia Salemi da Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini del duo comico “Pio e Amedeo”.

A chiarirlo è proprio la moglie del pugliese che attraverso una serie di Instagram stories risponde a quei pettegolezzi circolati mesi fa, negando il suo coinvolgimento nella conoscenza tra Isabella De Candia e Francesco Monte.

Cristina Garofalo non sarebbe amica di Isabella De Candia

Quando la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte finì, il settimanale Spy pubblicò un retroscena che raccontava i motivi di quella rottura. Secondo la rivista, sarebbe stato Pio a presentare Isabella, amica di sua moglie, a Francesco, all’epoca ancora fidanzato con la Salemi: “C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del duo Pio&Amedeo, molto amico di Monte: è stato lui a presentare Isa a Francesco. La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa”. A distanza di qualche mese da quel momento, la moglie di Pio D’Antini smentisce il suo coinvolgimento e nega che la De Candia, nuova compagna di Monte, sia sua amica. Non conoscendola, le sarebbe stato impossibile presentarla a Francesco Monte.

Giulia Salemi avrebbe creduto al tradimento

Sui social, Cristina non nasconde il dispiacere legato alla decisione di Giulia Salemi di allontanarsi. “Purtroppo non siamo rimaste amiche. Un suo ex si è fidanzato con l’amica di una mia amica e hanno messo in mezzo me. Follia” ha scritto la modella pugliese trapiantata a Milano. Poi ha aggiunto che, quando i tempi saranno maturi, proverà a recuperare il rapporto con Giulia Salemi: “Tempo al tempo. È una bella persona dentro e fuori”.