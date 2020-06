La nuova compagna di Giorgio Alfieri è Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi

Giorgio Alfieri ha ritrovato l’amore, questa volta tra le braccia di un volto popolare. Lei è Silvia Corrias, ex compagna di Lucas Peracchi, altro ex tronista del fortunato dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. Sono stati loro stessi a ufficializzare la relazione in corso attraverso una serie di Instagram stories pubblicate poche ore fa. Nei video postati sul profilo di Silvia, Giorgio appare rilassato e a suo agio come al solito, mentre lei lo osserva evidentemente coinvolta. In un filmato in particolare sono molto vicini e scherzano tra loro dimostrando notevole intimità.

Chi è Silvia Corrias

Silvia Corrias è una bellissima modella diventata nota anche per essere stata sposata con Lucas Peracchi, attuale compagno di Mercedesz Henger. I due si sono lasciati in cattivi rapporti qualche anno fa, scambiandosi una serie di accuse a distanza. Secondo l’ex tronista, il matrimonio sarebbe durato un anno. Qualche tempo fa, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio5, la modella reagì piccata a una richiesta della conduttrice a proposito della possibilità di discutere della presunta rivalità con Mercedesz, attuale compagna del suo ex. “Non accetto lezioni morali da nessuno, solo dalla mia famiglia” si difese Silvia.

La relazione tra Giorgio Alfieri e Martina Luciani

Giorgio ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Martina Luciani, l’ex corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne. A pochi mesi dalla scelta, convinti di volere trascorrere insieme il resto della vita, decisero di allargare la famiglia con l’arrivo della piccola Asia, prima figlia per entrambi. Il loro legame terminò qualche anno dopo la nascita della loro bambina. Negli anni si sarebbero riavvicinati più volte, mai abbastanza però per riannodare i fili di quel rapporto interrotto.