La prima foto di Giovanna e Sammy fuori da Uomini e Donne, Davide Basolo “prova a dimenticare”

Giovanna Abate e Sammy Hassan si mostrano per la prima volta insieme fuori dallo studio di Uomini e Donne, finalmente dopo mesi di battibecchi e una conoscenza affatto monotona, ma sempre ricca di colpi di scena, i due sono pronti a viversi quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una storia d’amore appassionante. Dopo la scelta di lunedì 8 giugno, che è andata a confermare quell’attrazione evidente tra i due, nonostante la presenza di altri corteggiatori come Davide Basolo, che intanto dopo il no della 26enne romana ha pensato di rinfrancarsi in riva al mare, ma forse i pensieri sono ancora troppi.

Il primo selfie post Uomini e Donne

La risposta di Sammy Hassan a Giovanna Abate non era certo scontata, il vocalist 35enne ha più volte espresso le sue perplessità sulla nascita di un rapporto con la tronista romana, dal momento che la maggior parte delle loro interazioni erano incentrate su uno scontro continuo e i mesi di lontananza dovuti al lockdown non hanno aiutato, anzi, hanno fatto in modo che qualcosa tra i due potesse rompersi. Ma a quanto pare, dopo uno scherzo davvero terribile nel corso della puntata del dating show, dedicata per l’appunto alla loro scelta, i due sono usciti dallo studio insieme, ed è arrivata anche la prima foto insieme. Lo scatto è un semplice selfie, in ascensore, ma è innegabile la felicità che si legge nelle espressioni dei due che finalmente possono abbracciarsi e viversi a pieno questa avventura.

Davide Basolo prova a dimenticare

Diverso il destino dell’Alchimista, invece, che si è dovuto rassegnare all’idea che dopo tutto l’impegno dimostrato nel corteggiare Giovanna, la scelta, quella spinta da ragioni di cuore e non di testa, l’hanno portata da Sammy. Davide Basolo che all’inizio aveva incuriosito la bella romana, mostrandosi solamente indossando la maschera, quasi fosse filtro per farsi conoscere pienamente, non è riuscito a conquistare il suore cuore, finendo per non essere la scelta di Giovanna. Dopo la puntata il giovane bartender non è riuscito a trattenere le lacrime per un sentimento troncato sul nascere, e mentre i due piccioncini si vivono i primi istanti della loro storia, Basolo pubblica su Instagram una foto del mare con in sottofondo la canzone Pianeti, i cui versi sono piuttosto eloquenti: “Provo a dimenticare, scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire. Quando dovrei incontrarlo”. Insomma, Davide prova a dimenticare, anche se la strada sembra essere ancora lunga.