La prima foto di Stash con Giulia Belmonte: “Il regalo più bello, è arrivato all’improvviso”

Dopo avere annunciato in diretta tv ad Amici Speciali che diventerà padre per la prima volta, Stash ha condiviso la prima foto social insieme alla fidanzata Giulia Belmonte. La relazione tra i due è diventata di dominio pubblico solo da qualche ora, pur essendo importante da tempo. Lo dimostra il progetto dei due di dar vita alla loro famiglia. Quello pubblicato da Stash è lo scatto di un tramonto di fronte al quale si stagliano le figure del cantante e della giornalista diventata la sua compagna. I due si abbracciano e guardano insieme verso l’orizzonte. “Guardiamo avanti…” scrive il frontman dei Kolors stringendo la sua compagna e immaginando il loro futuro.

La prima ecografia condivisa da Stash

Qualche ora fa, sempre via Instagram, Stash ha condiviso un altro video importante che racconta qualcosa di più sulla sua vita privata. Si tratta dell’ecografia realizzata da Giulia, con una colonna sonora speciale: il battito del loro bambino. Il cantante ha voluto condividere quel video sul suo profilo Instagram per rendere note le sensazioni vissute in questo momento così speciale della sua vita. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!” ha scritto “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Chi è Giulia Belmonte

Giulia Belmonte è una giornalista e modella abruzzese. Ha 25 anni ed è la compagna di Stash. Insieme ad Aristide Malnati, egittologo e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conduce su Telenova la trasmissione “Storia e Misteri”. È laureata in Scienze della comunicazione e vanta una partecipazione a Miss Italia, concorso di bellezza che la vide classificarsi tra le finaliste.