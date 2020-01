La prima foto social di coppia di Diletta Leotta e Daniele Scardina, il legame diventa ufficiale

Diletta Leotta e Daniele Scardina partner sul ring oltre che nella vita. La conduttrice e il pugile condividono la prima foto social di coppia, postata sui profili Instagram di entrambi. “Sparring day” scrive King Toretto rifacendosi alla sua esperienza sportiva. È il suo modo di dire che Diletta, oltre che in un improbabile match, è diventata sua compagna nella vita. Che i due fossero vicini a ufficializzare il loro legame era diventato chiaro già poco prima di Natale, quando Daniele, superando la riluttanza a concedersi sotto il profilo privato, aveva ammesso di essersi riscoperto pronto a vivere quel legame alla luce del sole.

Daniele Scardina che ha ammesso il legame con Diletta

Intervistato dal settimanale Chi che li aveva sorpresi insieme poco prima delle festività natalizie, Daniele aveva già ammesso di considerare importante la storia con la Leotta: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. In precedenza, aveva preferito non prestare il fianco ai pettegolezzi, sminuendo l’importante di quel legame che ha riempito le pagine di cronaca rosa:

Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo.

Diletta Leotta a Miami da King Toretto

La foto postata dal pugile, lo dimostra la geolocalizzazione dell’immagine, è stata scattata a Miami all’interno della palestra in cui Daniele Scardina è solito allenarsi. Poco dopo, la Leotta è tornata a Roma ma il fatto di avere attraversato il mondo per trascorrere il Capodanno con il fidanzato dimostra che anche la conduttrice DAZN crede nell’importanza di questo nuovo legame. Prima di incontrare King Toretto, Diletta è stata legata per anni al manager Matteo Mammì. Daniele è il primo uomo riuscito a conquistare il cuore della Leotta dopo quel momento.