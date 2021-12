La probabile formazione di Spalletti: scelto il sostituto di Insigne, cambia l’attaccante

La probabile formazione di Spalletti

La probabile formazione di Spalletti contro lo Spezia, secondo Sky Sport. Il tecnico azzurro perde Insigne ma ritrova Mario Rui per stasera, così Di Lorenzo potrà ritornare sulla destra, in una difesa completata dai centrali Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo ci sarà Lobotka al fianco di Anguissa, mentre la linea dei trequartisti sarà confermata con Lozano, Zielinski ed Elmas. Il centravanti, però, questa volta sarà Mertens, con Petagna che si accomoderà in panchina dopo essere stato titolare contro il Milan.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

