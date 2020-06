La Regina Elisabetta festeggia il compleanno in forma dimessa: gli effetti del Covid-19 sui Reali

in foto: Regina Elisabetta (Photo by Paul Edwards – WPA Pool/Getty Images)

La Regina Elisabetta ha festeggiato in forma ridotta il suo compleanno e per la prima volta lo ha fatto dal Castello di Windsor, dove si è trasferita mesi fa per tenersi lontana dalla pandemia di Covid-19. Sabato scorso, infatti, si è svolta una cerimonia ridotta rispetto al solito, soprattutto dovuto al fatto che la tradizionale parata che accompagna l’evento era stata già cancellata a seguito delle regole che l’Inghilterra aveva adottato per combattere l’espandersi del coronavirus. Un evento più unico che raro quello della cancellazione, visto che i festeggiamenti, istituiti nel 1895, durante il Regno della Regina Vittoria, sono un appuntamento fisso per il calendario inglese e ogni anno attrae migliaia di turisti che solitamente si riversano per le strade londinesi e solo nel 1955 furono saltati a seguito di una tragedia ferroviaria.

Prima apparizione pubblica

Un’edizione ridotta che ha comunque visto una celebrazione musicale da parte dei soldati e così la Regina ha ricevuto il saluto Reale, prima di una piccola parata che ha visto coinvolti militari che hanno mantenuto le regole di distanziamento. La regina ha compiuto 94 anni lo scorso aprile, ma come da tradizione, appunto, i festeggiamenti pubblici avvengono ogni anno il secondo sabato di giugno: per lei è stata la prima apparizione pubblica da quando è cominciato il lockdown in Inghilterra. La Regina, però ha evitato di rendere pubbliche i Queen’s Birthday Honours ovvero le onorificenze concesse per rimarcare il compleanno ufficiale del monarca regnante. È stato il Primo Ministro inglese Boris Johnson ad annunciare che sarebbero state posticipate a causa del Covid-19, così che la lista possa riflettere gli sforzi per combattere la pandemia.

Nei giorni scorsi i 99 anni del Principe Filippo

Questa della Regina è la prima apparizione pubblica ma non la prima apparizione in assoluto, dal momento che la Regina ha anche tenuto un sentito discorso alla Nazione, dicendo tra le altre cose: “Spero che negli anni a venire ognuno potrà andare fiero del modo in cui ha risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati forti come tutti”. Nei giorni scorsi, poi lei e il marito, il Duca di Edimburgo Filippo sono stati fotografati insieme per i 99 anni di quest’ultimo.