La Regina Elisabetta parla agli inglesi nel giorno di Pasqua: “Il coronavirus non vincerà”

È la prima volta che nel corso del suo regno la Regina Elisabetta ha voluto parlare alla nazione nei giorni che precedono la Pasqua. Il discorso tenutosi nella serata di sabato 11 aprile rappresenta un evento più unico che raro, che sottolinea perfettamente il momento di difficoltà affrontato dai vari Paesi piegati dall’emergenza coronavirus. La sovrana ha voluto istillare speranza e forza ai suoi sudditi, incitandoli a cercare la luce nel giorno della Resurrezione.

Il discorso della Regina Elisabetta

Dalla residenza di Windsor dove sta trascorrendo la quarantena insieme a suo marito Filippo, la Regina Elisabetta II ha rivolto un messaggio di auguri alla nazione inglese, pur senza mostrarsi, ma attraverso un video a cui è sovrapposta la sua voce. Sebbene, in quanto regnante, sia anche a capo della Chiesa Anglicana, mai era accaduto in più di cinquant’anni di regno che la regina parlasse ai suoi concittadini, ma l’emergenza sanitaria mondiale, che si aggiunge al fatto di trascorrere una festività senza l’affetto e il calore dato dalla condivisione, ha fatto in modo che un protocollo fosse cambiato. Ed ecco, quindi, le parole della regina:

Quest’anno, la Pasqua, per molti di noi, sarà diversa, ma è stando lontani che proteggiamo il nostro prossimo. La Pasqua non è cancellata, ne abbiamo bisogno oggi più che mai. La scoperta del Cristo risorto nel primo giorno della Pasqua ha dato ai suoi discepoli una nuova speranza e uno scopo inedito, e noi tutti possiamo prendere coraggio da questo episodio. Sappiamo che il Coronavirus non avrà la meglio su di noi. Per quanto la morte possa sembrare scura, in particolar modo a chi piange un lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la fiamma eterna della speranza pasquale essere per noi che fronteggiamo il futuro una guida salda. Molte religioni hanno festività nelle quali si celebra la vittoria della luce sulle tenebre. Le candele sembrano parlare a qualunque cultura e affascinare con la propria fiammella persone di ogni fede e di nessuna.