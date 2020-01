La Regina Elisabetta salta un evento pubblico, ha l’influenza e “non si sentiva all’altezza”

In attesa che sua maestà la regina Elisabetta II partecipasse a una riunione annuale presso il Sandringham Women’s Institute giovedì scorso, c’è stato un cambio di programma. Secondo diverse fonti internazionali, tra le quali la BBC e ITV News, La Regina madre ha dovuto annullare l’apparizione a causa di un’influenza, che ha portato con sé un forte raffreddore. Secondo la BBC, un membro del team di sicurezza della Regina ha detto ai partecipanti riuniti nella West Village Village Hall di Norfolk, che sua maestà “non si sentiva all’altezza“. La situazione sarebbe sotto controllo e fonti inglesi vicine a Buckingham Palace ‘la situazione non è allarmante‘.

Fondato nel 1915, il Sandringham Women’s Institute è la più grande organizzazione femminile di volontariato nel Regno Unito. La regina si unì all’organizzazione nel 1943, quando era ancora la Principessa Elisabetta e ricopriva il ruolo di presidente del Sandringham Women’s Institute. Di conseguenza, ogni anno è solita partecipare alle riunioni previste per il bilancio e i nuovi progetti.

La scissione dal Regno di Harry e Meghan

È stato sicuramente un periodo impegnativo per la famiglia reale. All’inizio di questo mese, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato di voler rinunciare al titolo regale e avere voglia di trascorrere la loro vita tra il Regno Unito e il Nord America. Il duca e la duchessa del Sussex hanno già iniziato a costruire il loro futuro nel nome dell’acquisita indipendenza in Canada. In un recente intervento, il secondogenito della casa Reale ha voluto parlare come Harry e non come principe né come duca, e ha chiarito la sua posizione in pubblico: “Il fatto che siamo dovuti arrivare a questo punto mi provoca molta tristezza, il Regno Unito è la mia casa e questo non cambierà mai. Non ho preso questa decisione con leggerezza, non c’era un’altra opzione”.