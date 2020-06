La riflessione di Belén che fa pensare a De Martino: “Se do amore ne ricevo? I dubbi mi assalgono”

La crisi in atto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino non è certo un segreto, sono ormai settimane che se ne parla a più riprese, cogliendo riferimenti tra qualche dichiarazione spezzata di lui e qualche scatto che immortala lei in cerca di una nuova casa. Nessuno dei diretti interessati si è voluto esprimere sull’argomento, hanno voluto mantenere la propria privacy senza rivelare null’altro che andasse a chiarire i motivi di questo ulteriore allontanamento. Ma come ogni coppia che attraversa una crisi, momentanea o definitiva che sia, i momenti di riflessione non mancano e visto che i social rappresentano un luogo per dare voce anche alle proprie emozioni, non stupisce che sia proprio la showgirl argentina a farne questo uso, pubblicando una lunga ed intensa riflessione che, sì, parla proprio d’amore.

Il pensiero sull’amore di Belén

Parole che non lasciano molto spazio all’immaginazione, sono le riflessioni di una donna che si trova a fare i conti con la realtà, scoprendo che è nettamente diversa da quelli che sono sempre stati i suoi ideali. I riferimenti a Stefano De Martino non sono evidenti, ma un pensiero così intenso, non può non essere il frutto di un periodo di grandi stravolgimenti. Ed ecco cosa scrive la showgirl:

Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…..Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore!!! avete mai sentito la frase? non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero? Non so se si sia la giusta traduzione in italiano ma è spontanea, e questo per me può bastare, potrei andare su google ma non lo faccio, perché io sono questa, improviso ogni volta che mi va, sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma oramai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di cazzate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire.

L’amore merita rispetto

La showgirl continua scrivendo un messaggio intenso, in cui rievoca l’importanza dei piccoli gesti, delle emozioni inaspettate, le dimostrazioni di interesse e coinvolgimento in una storia, in un approccio con una donna. L’argentina sembra nostalgica, eppure la chiosa di questo suo lungo ragionare d’amore porta con sé, la consapevolezza di quanto siano importanti i sentimenti reali e puri:

[…] Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto. Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà ,mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore. Belén