La Roma sbatte contro la Salernitana alla prima di campionato

La Roma non va oltre il 2-2 contro la Salernitana.

La Roma non riesce ad imporsi contro i campani nonostante le numerose occasioni create.

I giallorossi partono forte contro la Salernitana e dopo 8 minuti riescono a sbloccare il risultato con Belotti. La gioia del primo gol in campionato con la maglia della Roma però è rimandata a causa di un fuorigioco millimetrico dell’attaccante segnalato dal Var. Il “gallo”, però non si perde d’animo e al 17′ riesce a segnare dopo un ottimo lancio di Llorente dalla metà campo. La Roma conduce il gioco ed è padrona del campo, ma al 36′ la Salernitana, con Candreva, punisce i giallorossi alla prima occasione utile con un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Le squadre, dopo 5′ di recupero, tornano negli spogliatoi.

L’Inizio del secondo tempo vede la Salernitana controllare il pallino del gioco ed al 49′ trova subito il gol del vantaggio con un gran sinistro a giro del solito Candreva che trova così la doppietta personale. La Roma non demorde e dopo aver cambiato 4 giocatori al 64′ assalta la difesa campana senza mai trovare la via del gol e colpendo anche un palo al 77′ con El Shaarawy. All’82’ però i giallorossi, su calcio d’angolo battuto da Paredes, acciuffano il pareggio con Belotti, che trova così la doppietta personale. Gli ultimi minuti sono di totale assedio da parte della Roma che però non riesce a trovare il gol del sorpasso. La partita termina sul risultato di 2-2 dopo 6′ di recupero.

Tabellino:

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling (64′ Paredes), Llorente, Kristensen (64′ Karsdorp), Aouar (92′ Pagano), Cristante, Bove (64′ Sanches),Spinazzola (64′ Zalewski), El Shaarawy, Belotti.

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Gyomber, Fazio, Mazzocchi (64′ Dia), Maggiore (78′ Legowsky), L.Coulibaly, Bradaric, Candreva, Kastanos (78′ Sambia), Botheim (88′ M.Coulibaly)

GOL: Belotti (17′ e 82′), Candreva (36′ e 49′)

AMMONIZIONI: Gyomber (41′), Maggiore (66′), Kastanos (69′), Fazio (83′)

Maurizio Rasa