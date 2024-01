La Roma vince all’Arechi e si porta a -1 dal quarto posto.

La Roma vince contro la Salernitana.

La Roma di De Rossi ha l’occasione per superare in un colpo solo Napoli, Fiorentina e Lazio portandosi a -1 dall’Atalanta quarta.

I giallorossi partono forte facendo girare molto velocemente il pallone e tenendo le redini del gioco in mano, ma è la Salernitana ad avere la prima grossa occasione della partita. Al 24′ i granata recuperano palla e partono in contropiede guidati da Candreva. Il numero 87 arriva fino al limite dell’area dove salta con un tunnel Bove e poi lascia partire un velenosissimo destro a giro che finisce di poco sopra l’incrocio dei pali. Gli uomini di Inzaghi prendono coraggio ed alzano il pressing. Al 31′ la pressione dei granata da i suoi frutti. Basic recupera palla nella trequarti della Roma e serve subito Bradaric che dal limite scarica il destro. La conclusione trova un non perfetto Rui Patricio che manca la presa, ma Kristensen mette una pezza spedendo il pallone vagante in fallo laterale. Il primo tempo si conclude dopo 3′ di recupero sul punteggio di 0-0. La Roma rientra in campo con uno spirito diverso ed al 49′ riesce a guadagnare un calcio di rigore grazie al fallo di mano di Maggiore sul colpo di testa di Cristante. Sul dischetto si presenta Dybala che spiazza Ochoa e regala il gol del vantaggio alla squadra capitolina. 1-0 al 51′. La Salernitana prova a reagire ed al 61′ spaventa la difesa giallorossa. Candreva arriva sul fondo, cross dentro l’area per Simy che da pochi passi non riesce a trovare il gol del pareggio mandando alto il pallone di testa. La Roma non si fa intimorire dalle iniziative granata ed al 66′ trova il gol del 2-0. Dybala premia di tacco la sovrapposizione di Karsdorp che stoppa, entra in area e serve il liberissimo capitano giallorosso Pellegrini che da due passi manda in rete il pallone del raddoppio. La Salernitana di Pippo Inzaghi non ci sta e, dopo appena 4′, trova il gol del 2-1. Tchaouna crossa dalla sinistra e trova l’inserimento del neoentrato Kastanos che di testa riaccende le speranze dell’Arechi. La Roma è costretta a difendersi dai continui attacchi della Salernitana. Al 92′ la formazione granata tenta il colpaccio dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Scambio corto tra Candreva e Bradaric che vede il croato mettere una palla insidiosa dentro l’area. Ikwemesi colpisce di testa, ma Rui Patricio blocca il pallone. La partita finisce dopo 5′ di recupero con la vittoria della Roma per 2-1. De Rossi fa 2 su 2 e porta la sua squadra a -1 dal quarto posto.

Tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Pierozzi (79′ Zanoli), Gyomber (73′ Lovato), Daniliuc, Sambia (62′ Martegani), Basic ( 62′ Kastanos), Maggiore, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Simy (73′ Ikwemesi).

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini (88′ Huijsen), Dybala (71′ Aouar), Lukaku, El Shaarawy (78′ Zalewski).

Maurizio Rasa