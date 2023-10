La Roma vince lo scontro diretto. Battuto 2-0 lo Slavia Praga

La Roma si aggiudica il primo posto nel girone.

La Roma vince 2-0 contro lo Slavia Praga in Europa League ed è, momentaneamente, prima nel girone.

I giallorossi partono fortissimo ed infatti, dopo 45” dal fischio d’inizio, trova la rete dell’1-0 con un grandissimo gol di Edoardo Bove. El Shaarawy recupera il pallone e scarica subito su Bove che controlla, si aggiusta e calcia da fuori area insaccando la sfera sotto l’incrocio. I giallorossi non hanno nessuna intenzione di fermarsi, infatti al 17′, la squadra di Mourinho riesce a trovare il gol del raddoppio col solito Romelu Lukaku. El Shaarawy parte dalla trequarti, supera con un dribbling il diretto avversario e serve sulla profondità Lukaku che fa valere tutto il suo strapotere fisico tirando da dentro l’area e trovando così il gol del 2-0. Lo Slavia Praga prova a reagire. Van Buren, al 39′, sfrutta un errore in fase d’impostazione della difesa giallorossa, recupera palla e dal limite lascia partire un tiro molto insidioso, ma trova un attento Svilar che devia in calcio d’angolo. Il secondo tempo ha lo stesso copione del primo, con la Roma che domina e crea occasioni. Al 60′ ha l’occasione del 3-0 con Lukaku che, da fuori area, lascia partire un tiro che sfiora il palo ed al 64′ va vicino al gol El Shaarawy. Celik avanza sulla fascia di destra, arriva fino al limite dell’area, scarica al faraone che da fuori tenta il tiro di prima che però si schianta sulla traversa.

La partita termina col risultato di 2-0 in favore della Roma che si aggiudica così il primo posto in solitaria del girone.

Maurizio Rasa