Dove vedere la sfida Napoli-Lazio in tv e streaming

Napoli-Lazio si gioca questa sera venerdì 3 marzo 2023 a Napoli, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. La partita inizierà alle 20:45 e anche per questa partita lo stadio sarà praticamente sold out.

Dove vedere la sfida Napoli-Lazio

Napoli-Lazio sarà trasmessa da DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console XBox e PlayStation. In alternativa, il TIMVISION Box. I possessori di abbonamento sia a Sky che a DAZN, potranno vedere Napoli-Lazio in diretta tv attivando Zona DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

ADL a Radio24 : “Coppe europee da rivoluzionare. No alla Superlega. Vi dico la mia idea”

De Laurentiis contro la Melandri: “Ha distrutto il calcio con una legge di me*da”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici