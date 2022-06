La SSC Napoli augura buon compleanno a Lorenzo Insigne

La SSC Napoli ha fatto una dedica a Lorenzo Insigne per il suo compleanno.

Lorenzo Insigne si sta preparando a lasciare il Napoli e partire per il Canada, dove inizierà una nuova avventura nel Toronto. Tuttavia la SSC Napoli, così come i tantissimi tifosi azzurri, non dimenticheranno certamente il capitano, entrato a far parte della storia del club.

In occasione del suo trentunesimo compleanno la SSC Napoli gli ha infatti dedicato un messaggio, che recita “Buon compleanno Lorenzo!”. Il tutto è correlato da più immagini dello storico capitano azzurro con uno sfondo che evoca Napoli, simbolo dell’amore che Lorenzo ha per la sua città del cuore.

