La SSC Napoli commenta la vittoria contro la Cremonese

La SSC Napoli ha commentato sui propri canali social la vittoria ottenuta contro la Cremonese in trasferta.

Cremonese-Napoli è terminata con il punteggio di 1-4. La SSC Napoli ha commentato sui propri canali social la netta vittoria azzurra.

“Da San Siro allo Zini, da Milano a Cremona, il volo del Cholito dipinge d’azzurro tutto il cielo lombardo. Ad un quarto d’ora dalla fine, nel massimo della pressione, Giovanni Simeone si alza in decollo e schiaccia in rete l’urlo di tutto il popolo napoletano. E’ la melodia che si alza dalla Pianura Padana e arriva fino in cima alla classifica. Il Napoli vince 4-1 sapendo combattere, soffrire, colpire e trionfare. C’è tutto il glossario di una squadra ambiziosa e avvolgente che costruisce l’ottava meraviglia. E’ il successo consecutivo numero 8 per gli azzurri tra campionato e Champions. La sfida è di quelle vibranti, la Cremonese corre come un treno, il Napoli passa con una magia di Kvara che viene steso in area. Politano si conferma rigorista doc e infila l’angolo di precisione. Poi ad inizio ripresa Dessers addolcisce il pomeriggio dello Zini col pareggio. Ma poi è una valanga azzurra. Il Cholito si arrampica sulle nuvole su un cross disegnato da Mario Rui e apre la strada della gloria. Nel finale Kvara offre a Lozano la palla del 3-1. E all’ultimo respiro arriva anche il primo gol di Olivera appena entrato. Comanda Napoli. L’ottava meraviglia azzurra…”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mancini ct Italia: “Raspadori ha qualità e gioca partite importanti: migliora per forza”

Manchester United interessato a Lozano. Il Napoli ha scelto il sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici