Napoli, il report dell’allenamento odierno: aggiornamento condizioni Raspadori

Napoli, il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano alla sfida di campionato contro l’Empoli in programma sabato alle ore 18:00. Di seguito il consueto report sull’allenamento odierno:

La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con l’attivazione in palestra, squadra che ha poi proseguito il lavoro atletico sul secondo campo. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico con partitina a campo ridotto.

L’unico giocatore a non aver preso parte all’allenamento è stato Giacomo Raspadori, che ha continuato a svolgere le terapie per recuperare il prima possibile dall’infortunio.

Verso Empoli-Napoli

La squadra nella giornata di domani partirà per Empoli, prima della partenza però svolgerà l’allenamento mattutino. Tutti a disposizione di mister Spalletti dunque fatta eccezione per Jack Raspadori che conta di tornare a disposizione nel mese di marzo. Nessun problema per Victor osimhen che era uscito con l’Eintracht Francoforte solo per motivi precauzionali.

