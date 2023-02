Corriere dello Sport – La strategia finanziaria di ADL fa invidia: bilancio 22-23 sarà incredibile.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, questo Napoli non è solo da Scudetto, bensì fa scuola (alle altre squadre) anche nei conti. Le testimonianze confermano l’incredibile lavoro di De Laurentiis, che viene elogiato per la sua strategia finanziaria leggera e la disponibilità di cassa conferma l’incredibile lavoro per il prossimo bilancio 2022-23.

“Il bilancio 2021-22 è in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Anzitutto un debito finanziario addirittura negativo, data la disponibilità di cassa (95,7 milioni) quasi doppia rispetto a due prestiti Unicredit da 52, forse ottenuti per accedere a un tasso assai conveniente (0,75%) più che per reali fabbisogni di cassa.