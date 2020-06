La trasformazione di Noemi, la cantante è dimagrita dopo il lockdown

Ingrassare durante il lockdown è stato un problema a cui hanno fatto fronte in tanti, ma c’è anche chi ha avuto la costanza di lavorare per rovesciare il paradigma. Parliamo di Noemi che su Instagram si è mostrata in bikini, non al mare ma in una vigna: “Si sta troppo bene”. La prova costume è decisamente superata: “Per il momento direi che la psiaggia più aspettare, nella vigna si sta troppo bene”. Quando qualcuno le chiede: “Ma dai non sei tu nella foto, io non ti riconosco”, Noemi rassicura il fan: “Ti giuro che sono proprio io”.

Il metodo Tabata

Noemi ha rivelato di essersi rimessa in forma con il metodo Tabata. Conosciuto anche come Guerrilla cardio, si tratta di una formula intensa di allenamento cardiovascolare anaerobico ideato dall’omonimo scienziato giapponese. Come funziona? Un workout intervallato ad alta intensità, indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e aumentando la propria resistenza.

Sorriso e forma fisica smagliante

Il sorriso smagliante come la forma fisica, Noemi si lascia alle spalle la quarantena: “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate”. Allenamenti e dieta bilanciata l’hanno portata a una forma fisica perfetta. Anche nel 2018, la cantante si sottopose alla prova costume superandola a pieni voti. La foto su Instagram ha convinto quasi 30mila persone, tanti sono i like sullo scatto.

Un disco in arrivo

L’ultimo disco di Noemi, “La Luna”, è stato pubblicato nel 2018. L’artista, terzo posto a Sanremo 2012 con “Sono solo parole”, sta lavorando a un nuovo disco in uscita entro la fine dell’anno. Il suo disco più importante, “Rosso Noemi” datato 2012, contiene appunto “Sono solo parole”, “Vuoto a perdere”, “Up” e “In un giorno qualunque”.