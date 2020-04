La verità di Gianni Sperti in un libro: “C’è la parte della mia vita che ho faticato ad accettare”

Gianni Sperti pubblicherà un libro in cui racconterà una parte della vita privata fino a oggi taciuta. Lo racconta a Uomini e Donne Magazine cui confessa di avere deciso di mettere la sua vita nero su bianco. Lo ha fatto dopo essere riuscito ad accettarsi completamente, qualcosa che in passato non gli era immediatamente riuscito: “Ho scritto un libro raccontando ‘le mie discese’ e le corrispettive salite. Ho finalmente raccontato una parte della mia vita che ho faticato ad accettare, una parte che mi ha insegnato tanto e che provo a trasmettere avvicinandomi a chi come me vive questi momenti. Oggi che io sono esattamente nel posto dove volevo essere e che finalmente mi riconosco davanti allo specchio”. La sua vita privata era stata oggetto di una lite a Uomini e Donne con Barbara De Santi, un momento sul quale Sperti torna oggi:

Come tutti sapranno, io non vivo la mia vita privata sotto i riflettori, anzi molto spesso li evito proprio perché in passato ho vissuto un rapporto decisamente pubblico. Da quel momento in poi la mia vita privata la difendo con i denti. Ho dovuto rispondere a Barbara, mio malgrado, perché per me quella è stata un’ingerenza. Sono consapevole del fatto che la gente abbia interesse riguardo la mia vita privata, d’altronde sono io che mi sono messo in vetrina decidendo di lavorare per il pubblico. Non mi infastidisce la loro curiosità, anzi mi lusinga, ma solo finché non diventa invadenza, offesa o cattiveria gratuita.

La non risposta all’ex moglie Paola Barale

Alle dichiarazioni di Paola Barale che lo riguardano, invece, Sperti preferisce non rispondere. Dichiara di avere preso atto della scelta della sua ex di prendere le distanze dal loro matrimonio. Per questo, dichiara, preferisce soprassedere: “Potrei rispondere serenamente a questa domanda perché ho davvero tanti ricordi ma proprio perché ho rispetto per l’altra persona, la quale ha fermamente espresso di non avere il piacere di parlarne, preferisco evitare”.

Gianni Sperti è single

Gianni confessa di essere single. Non avrebbe ancora incontrato la persona alla quale dedicare tutto se stesso: “Non sono innamorato, per adesso. Sono single per scelta. Difficile da spiegare perché quando l’amore arriva non bussa mai, non si può decidere se innamorarsi o meno. Ma io scelgo di dedicare il mio tempo a me stesso e ai miei cari perché quando mi innamoro, mi annullo completamente per l’altra persona, sbagliando. Condizione, questa, che inevitabilmente mi si ritorce contro e alla fine non mi fa vivere serenamente ed essere me stesso. Sono stato molto innamorato fino a cinque anni fa di un amore travolgente, passionale ma allo stesso tempo molto difficile”.