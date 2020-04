La versione di Harry e Meghan in una biografia, il libro che svelerà i motivi dell’addio alla corona

Si chiama “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan” il libro che promette di far tremare la casa reale inglese. Con un’uscita prevista per l’11 agosto prossimo, la biografia che dovrebbe raccontare i retroscena dell’addio alla famiglia reale di Harry e Meghan sarebbe stata scritta proprio in collaborazione con i duchi di Sussex che vi avrebbero partecipato all’epoca in cui non avevano ancora lasciato l’Inghilterra. A firmare il libro sono la produttrice Carolyn Duran e il giornalista anglo-iraniano di Harper’s Bazaar, Omid Scobie, che il Daily Mail etichetta come “profondo estimatore di Meghan”.

Cosa racconterà Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan

Secondo fonti vicine al palazzo reale inglese, la biografia “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan” dovrebbe raccontare l’intera storia del principe Harry e della moglie Meghan: dall’insediamento dell’ex attrice a palazzo alla rottura ribattezzata “Megxit” che ha spinto i duchi di Sussex a rompere il protocollo, fare un passo indietro rispetto agli impegni ufficiali da reali e, infine, trasferirsi in America.

Il precedente con Lady Diana

Le 320 pagine del libro potrebbero finalmente far luce sui motivi che hanno spinto Harry e Meghan alla clamorosa rottura con la casa reale. Pare che i duchi di Sussex abbiano concesso ai due autori della biografia una lunga intervista prima di lasciare l’Inghilterra, e che proprio questa intervista abbia ispirato il libro. Esiste un precedente illustre in questo senso: un’altra biografia che fece tremare la corona, “Diana: Her True Story” di Andrew Morton, scritto con la collaborazione di Lady Diana. Un affresco vivido realizzato dall’unico giornalista investigativo che abbia mai convinto la madre di Harry e William a raccontare la sua storia: dal matrimonio con Carlo, al rapporto con Elisabetta II, ai tradimenti fino alla decisione di divorziare.