La vita di Kvaratskhelia sarà presto un docufilm: i dettagli

Kvaratskhelia è diventato in pochissimo tempo, non solo un fenomeno in campo, ma anche social. Secondo il quotidiano, sembrerebbe che sia stato avviato un docufilm sulla sua vita, mostrando i retroscena del rapporto del giocatore e la città, tra la città e il calcio. La direttrice georgiana, Salome Benashvili, è a Napoli da qualche giorno per girare, documentare e raccogliere varie testimonianze da parte del nuovo fenomeno azzurro, chiamato Kvaramania. Il film sarà sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l’altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia. Il docufilm dovrebbe andare in onda ad inizio novembre e sarà disponibile sui social.

Fonte foto: Instagram @kvara7.

