Addio Meluso solo parziale: ADL gli ha fatto una proposta, i dettagli

Addio Meluso, solo parziale. Le ultime

L’addio di Meluso come direttore sportivo del Napoli, potrebbe essere solo parziale in quanto Aurelio De Laurentiis che lo stima come professionista e come uomo, potrebbe affidargli l’area tecnica del Bari.

Il presidente ha proposto a Meluso di continuare a lavorare per la famiglia De Laurentiis, occupandosi della ricostruzione del Bari, anche nel caso in cui i Galletti dovessero retrocedere in Serie C. Una possibilità, dunque, da non escludere: Meluso al Bari, che sia in Serie B o C. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

