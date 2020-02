Lady Gaga e il nuovo fidanzato Michael Polansky, la foto della prima uscita pubblica

È stato uno dei momenti più attesi della lunga notte degli Oscar 2019 e si è rivelato all’altezza delle aspettative, facendo commuovere, sognare, persino fantasticare su una loro possibile relazione. Lady Gaga e Bradley Cooper, reduci del successo del film ‘A star is born’, hanno incantato il pubblico sulle note di ‘Shallow’ non solo per le doti canore, ma per la complicità non indifferente e il gioco di sguardi che si sono scambiati. I fan di tutto il mondo avevano ipotizzato a lungo un loro possibile flirt e i fatti sembravano confermarlo.

La cantante infatti si sarebbe dovuta sposare con l’agente Christian Carino a giugno 2029, ma già a febbraio aveva rotto il fidanzamento, mentre l’attore, pochi mesi dopo la notte da fiaba degli Oscar, aveva chiuso il rapporto con la splendida modella Irina Shayk durato quattro anni. Lei aveva persino cancellato la cantante dai social. Poi c’erano i tatuaggi, che Lady Gaga secondo i rumors si sarebbe fatta incidere sulla pelle come dedica a Cooper. L’idillio è finito, non solo perché lei ha smentito ogni possibile voce, ma anche perché è uscita allo scoperto con il suo fidanzato ufficiale, al suo fianco sul red carpet del concerto pre-Super Bowl. Si chiama Michael Polansky ed è amministratore delegato del Parker Group di San Francisco.

Chi è Michael Polansky nuova fiamma di Lady Gaga

Come testimoniano anche le foto riportate dal sito americano Six Page, l’identità del fidanzato di Lady Gaga non è più un mistero, anche perché i due sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti piuttosto intimi. Lui, Michael Polansky, laureato in matematica ed informatica ad Harvard, è un imprenditore e ceo della compagnia di uno dei fondatori di Facebook, Sean Parker. Secondo i rumors avrebbe fatto breccia nel cuore della cantante appena pochi mesi fa, nel corso di alcuni eventi organizzati dalla sua fondazione nella sua casa di Los Angeles. Persone vicine a Polansky lo descrivono come una persona molto intelligente e seria, che ha sempre preferito tenere un basso profilo. Lui e Lady Gaga sono stati visti per la prima volta insieme a Las Vegas, a Capodanno, poi fotografati mentre si baciavano sul balcone della villa in affitto a Miami nei giorni precedenti il concerto del Super Bowl. Qui, il giovane imprenditore era insieme a mamma Cinthya Germanotta a fare i tifo per la loro stella sul palco.